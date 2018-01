Trenitalia in partnership con Ducati. Frecciarossa treno ufficiale del Team per Moto GP

(Teleborsa) –

La rossa Ducati fa coppia con il Frecciarossa di Trenitalia. E’ stata infatti annunciata oggi, a Bologna, una importante partnership fra i due marchi del made in Italy, in occasione della presentazione del Ducati Team per la stagione 2018 del Campionato del Mondo MotoGP.

La collaborazione tra i due brand nasce proprio all’insegna della velocità e dell’italianità. Tante le iniziative fra i due marchi accomunati dal colore rosso e dalla passione per l’alta velocità. Tra queste, azioni promozionali e di comunicazione del Frecciarossa realizzate assieme a piloti e moto del Team.

L’accordo di co-branding troverà i suoi punti d’incontro e di forza nella prossima stagione motoristica del Mugello e di Misano, dove il treno fiore all’occhiello della flotta Trenitalia sarà il vettore ufficiale di Ducati e del Ducati Team in MotoGP.

La frequenza e la capillarità dei collegamenti delle Frecce e degli InterCity di Trenitalia si coniuga perfettamente con le esigenze di mobilità di chi è interessato a raggiungere i luoghi che ospitano grandi eventi sportivi. Per i clienti appassionati di motociclismo che viaggeranno con il Frecciarossa di Trenitalia saranno inoltre previste promozioni e agevolazioni ad hoc in occasione del MotoGP di giugno al Mugello e settembre a Misano.

“L’accordo con Ducati, che ha scelto il Frecciarossa come treno ufficiale del Ducati Team in MotoGP, ci riempie di orgoglio e conferma il nostro impegno al fianco del mondo dello sport, dell’agonismo e delle migliori energie del Made in Italy più vive nel Belpaese”, ha detto Gianpiero Strisciuglio, Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia.

“Il Frecciarossa di Trenitalia, leader in affidabilità e qualità sui suoi 1000 chilometri di rete ad Alta Velocità, ha accorciato le distanze dal Nord al Sud tra le maggiori città italiane, mutando con successo le abitudini di vita, di lavoro e turismo dei cittadini”, ricorda il manager.