Trenitalia, il pre-esercizio degli ETR 700 Frecciargento

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono soprattutto tra il Nord Italia e la Puglia le corse di pre-esercizio del “nuovo” elettrotreno ETR 700 di Hitachi Rail Italy che Trenitalia, come Frecciargento, dovrebbe in tempi ravvicinati inizialmente far entrare in servizio regolare appunto tra Milano e Lecce, per poi estenderne l’utilizzazione su altre relazioni.

La fase di “vero” pre-esercizio è cominciata a Febbraio, dopo un periodo di test e prove condotte tra “l’incertezza” dei “vertici” FS se far marciare come Frecciarossa o Frecciargento ii 17 convogli ex Fyra rilevati dal costruttore AnsaldoBreda, nel frattempo acquisito nel 2015 da Hitachi Rail Italy.

Ha poi prevalso la tesi Frecciargento, sembrerebbe “sposata” dallo stesso Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo FS, Gianfranco Battisti, in considerazione del fatto che gli ETR 700, proprio per la loro velocità massima raggiungibile di 250 Km/h, dovessero essere introdotti come Frecciargento, essendo il brand Frecciarossa riservato a convogli da 300 Km/h quali ETR 500 e “1000”.

Il pre-esercizio degli ETR 700 viene condotto tra Milano e Bologna sulla rete Alta Velocità in corrente alternata, 25 kV/50 hz da Bivio/PC Melegnano (23 Km da Milano Centrale) a Bivio Castelfranco Est (18 Km prima di Bologna Centrale), e poi dal capoluogo dell’Emilia a Lecce sulla tradizionale “Adriatica” con alimentazione a 3000 volts in corrente continua.