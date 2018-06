Trenitalia, il nuovo orario estivo dalle 0,01 di domenica 10 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Ore 0,01 di domenica 10 giugno 2018, entra in vigore il nuovo orario estivo Trenitalia. Numerose le novità, ricche di offerte e agevolazioni con particolare attenzione alle famiglie e il potenziamento dei servizi estivi per/da le principali mete vacanziere.

Oltre alla conferma delle 101 corse giornaliere dei Frecciarossa Roma-Milano, ecco l’introduzione di un nuovo collegamento Frecciargento Roma-Vicenza, (dal primo luglio), sette nuove fermate di Frecciarossa a Reggio Emilia AV Mediopadana per un totale di 28 stop giornalieri, due nuovi Frecciarossa nei weekend estivi tra Rimini e Ancona, che portano così a 30 le Frecce da e per Rimini.

L’offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall’Amministratore delegato Orazio Iacono e dagli altri vertici della società del Gruppo FS, vede, inoltre, l’integrazione con le 6500 corse regionali gestite da Trenitalia che permettono di ampliare questo importante e capillare network raggiungendo 32 siti Unesco, 25 tra i “Borghi più belli d’Italia”, 8 Parchi Nazionali, e oltre 90 tra spiagge, centri di benessere, mete montane e termali.

All’offerta Frecce e Treni del Trasporto regionale si aggiungono poi 100 corse al giorno di InterCity e InterCity Notte per 200 città e mete turistiche raggiunte dalla ferrovia, oltre a nuove destinazione per i Bus che assicurano il servizio Freccialink per integrare con “la gomma” i collegamenti su ferro.

Decisamente numerose le partnership che Trenitalia ha siglato a vantaggio dei propri clienti, che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l’estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi. A conferma dello slogan che accompagna l’intera programmazione stagionale della società del Gruppo FS Italiane: l’Estate è Trenitalia.

La programmazione estiva procede di pari passo con l’impegno sempre più efficace di Trenitalia nel migliorare le proprie performance industriali e la qualità dell’offerta per i pendolari, a cui sono destinati i nuovi treni Rock e Pop in consegna alle regioni dalla prossima primavera 2019