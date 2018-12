Trenitalia, il magazine La Freccia si ispira al Natale

editato in: da

(Teleborsa) – Il natale, il winter travel, le mostre, gli eventi e l’ultimo album di Raffaella Carrà. Tanti spunti ancora per l’edizione di dicembre della rivista La Freccia, distribuita da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) sui treni e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il mensile regala come sempre tanti spunti di viaggio, interviste, approfondimenti, curiosità e un ricco cartellone di mostre, film e spettacoli da non perdere, nonché una lente sull’universo ferroviario fatto di storie e persone nella rubrica Railway Heart.

Protagonista di questo numero è Raffaella Carrà che racconta il ritorno sulla scena musicale con il nuovo album “Ogni volta che è Natale”, i suoi ricordi e le usanze legate alle festività. Ma anche quelle descritte da altri big dello spettacolo: da Nord con Massimo Boldi, al cinema dal 13 dicembre con Amici come prima, a Sud con Serena Autieri, nel ruolo de #La Sciantosa al Teatro Augusteo di Napoli dal 7 al 16 dicembre.

Si prosegue con tante idee di viaggio Christmas inspiration: un tour alla scoperta dei presepi più belli come la Jesolo Sand Nativity in Piazza San Pietro, la ricerca di Babbo Natale fra i villaggi e i mercatini a misura di bambino, le tradizionali Luci d’Artista a Torino e a Salerno e tutti i piccoli e grandi appuntamenti di Capodanno lungo lo Stivale.

Per la ribrica Medialogando di questo mese qualche domanda al direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano sul ruolo del Tg ai tempi del web.

E poi largo spazio al teatro con l’étoile dell’Opéra National di Parigi Eleonora Abbagnato che presenta in veste di direttrice del corpo di ballo la nuova stagione dell’Opera di Roma, La Traviata in scena dal 19 al 30 dicembre al Petruzzelli di Bari raccontata dal sovrintendente e responsabile artistico Massimo Biscardi, nonché l’incontro sul Frecciarossa col maestro d’orchestra Alvise Casellati.

Si prosegue con un’indagine su quanto e come spendono gli italiani per le Feste e con tanti spunti di viaggio ad alta quota. Dall’itinerario tra cibo e bellezze naturali del Sud Tirolo alla scoperta del Parco del Gran Paradiso, fino alle meraviglie archeologiche di Aosta. Infine, qualche curiosità su Roland Fischnaller, lo snowboarder altoatesino campione del mondo. Nello speciale Best 2019, una panoramica sui grandi eventi, le mostre e gli anniversari del nuovo anno.

Nella sezione Le Frecce News, le novità dell’orario invernale: per la prima volta il Frecciarossa arriva a Fiumicino Aeroporto, i FRECCIALink verso le località innevate, Trenitalia official carrier di Matera 2019 e tante altre offerte e promozioni per i clienti dell’Alta Velocità.

Per il divertimento dei più piccoli torna a dicembre La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca. In questo numero il fumetto di Scooby-Doo, tanti quiz e giochi sulle attività da svolgere durante le Feste, dai mercatini al teatro fino agli sport sulla neve.