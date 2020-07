Trenitalia, Iacono: “sostenibilità valore importante, lavoriamo per sviluppare nuovi modelli di business”

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha consegnato il primo dei 72 treni regionali Rock alla Regione Lazio. La flotta dei nuovi treni super ecologici garantirà, entro il 2024, il rinnovo del parco mezzi della regione. Alla cerimonia di consegna a Roma Termini hanno partecipato Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio, Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Regione Lazio, Gianfranco Battisti, Amministratore delegato e DG di Ferrovie dello Stato Italiane, Orazio Iacono, Amministratore Delegato e DG Trenitalia, e Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia.

“Oggi è un giorno speciale, il primo treno Rock nel Lazio, fa parte di una fornitura di 72 treni che sono previsti nel contratto di servizio con la Regione”. E’ quanto dichiarato da Orazio Iacono amministratore delegato di Trenitalia in un’intervista a Teleborsa.

“Questo è un treno bellissimo, il migliore in Europa, più confortevole e con più spazio per i pendolari. Sedute più comode, più sostenibile perché è un treno che consuma più del 30% di energia in meno rispetto ai precedenti; è un treno riciclabile fino al 97%. Per noi la sostenibilità è un valore importante, lavoriamo sempre di più per sviluppare nuovi business sempre più sostenibili. È un treno pensato attorno alle esigenze delle persone che trasportiamo e attorno alle esigenze di chi lavora a bordo dei treni”.

“Sulla sicurezza, si tratta di un treno con più telecamere e videosorveglianza esterne e interne da cima a fondo. In un momento come questo, per quello che abbiamo trascorso e quello che stiamo affrontando con l’emergenza sanitaria, si crea ancora di più l’esigenza da parte delle persone di sentirsi ancora di al sicuro” ha concluso Iacono.