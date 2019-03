Trenitalia, i treni Pop e Rock arrivano alla Stazione Centrale di Bologna

editato in: da

(Teleborsa) – I nuovi treni regionali Pop e Rock di Trenitalia, dedicati a coloro che ogni giorno si muovono in treno per lavoro o per svago, arrivano per la prima volta alla stazione di Bologna Centrale nella loro composizione completa. I due nuovissimi treni prodotti negli stabilimenti italiani di Alstom Ferroviaria ed Hitachi Rail, saranno sui binari dell’Emilia Romagna a partire da questa primavera.

Alla presentazione parteciperanno Raffaele Donini Assessore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna, Gianfranco Battisti Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane, Orazio Iacono Amministratore Delegato di Trenitalia e Giuseppina Gualtieri Presidente e AD Tper. Presenti anche Michele Viale AD Alstom Ferroviaria e Maurizio Manfellotto AD Hitachi Rail Italy.

Pop e Rock sono la testimonianza concreta del rilancio del trasporto ferroviario regionale, su cui il Gruppo FS Italiane ha investito circa 6 miliardi di euro per l’acquisto di oltre 600 nuovi treni, per assicurare nell’arco di cinque anni il rinnovo dell’80% della flotta. L’obiettivo è garantire la qualità e l’eccellenza tipiche dell’alta velocità anche nel segmento del trasporto regionale e metropolitano, che oltre alla fornitura dei nuovi treni beneficerà di una serie di servizi dedicati, fra i quali un customer care.

“La musica sta cambiando” anche per i pendolari con i nuovi treni Rock e Pop, che assicureranno la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale e invoglieranno le persone a scegliere il treno, lasciando l’auto a casa, grazie a migliori standard, performance e più comfort. Ed in più i due nuovi treni assicurano alta sostenibilità ambientale perché sono riciclabili per il 96% con una riduzione del 30% dei consumi energetici.

Il grande Rock come una metropolitana regionale

Rock, progettato da Hitachi Rail Italy, è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto, tudiato con una configurazione a 4, 5 o 6 casse e con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità

massima ed ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella sua composizione più lunga.

La scelta dei materiali per garantire elevati livelli di riciclabilità (superiore al 95 per cento) e rinnovabilità, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo, unitamente ai ridotti consumi, caratterizzano l’impronta ecologica del treno Rock.

A livello tecnologico il treno Rock è attrezzato anche con un sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso, di un sistema di informazione ai passeggeri basato su monitor di dimensioni doppie e di sistemi integrati per il conteggio dei viaggiatori con

telecamere dedicate su tutte le porte d’accesso.

Pop è il treno flessibile per ogni esigenza



Pop è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, offerto in una composizione a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h e trasporterà circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 casse.

I treni Pop sono facilmente riconfigurabili. L’architettura consente alle Regioni di personalizzare il layout degli interni e modificare la disposizione dei sedili secondo la tipologia di servizio.

Il nuovo treno Pop è dotato di un sistema informativo integrato con l’infrastruttura di terra di Trenitalia e offre un servizio di informazione e intrattenimento audio video con numerosi display LCD su ciascun veicolo visibili da tutte le aree, predisposizione per la rete Wi-Fi.