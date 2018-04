Trenitalia, “green” e sostenibilità sul magazine La Freccia di aprile

editato in: da

(Teleborsa) – L’edizione di aprile del mensile La Freccia di Trenitalia è dedicato al mondo “green” ed alla sostenibilità, in omaggio alla Giornata Mondiale della Terra, che cadrà il prossimo 22 aprile.

Il magazine di FS Italiane, in distribuzione gratuita sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e nei FRECCIAClub, è interamente dedicato alle tematiche ambientali in tutte le sue declinazioni, con tante interviste, iniziative, proposte di viaggio e spunti eco-friendly.



Si parte con l’Earth Day Italia, dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese e il Festival delle Scienze, allestito dal 16 al 22 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per proseguire con la tappa romana dell’E-Prix 2018, il campionato mondiale delle monoposto elettriche.

E ancora, consigli travel inspiration a misura di ambiente, le principali oasi WWF della Penisola, il lato green di Francoforte, la scienza del mangiar sano e il bike sharing, dai primi esperimenti ai successi di oggi.

Se a testimoniare l’impegno delle Nazioni Unite allo sviluppo sostenibile è il Segretario Generale Antonio Guterres, la Presidente FS Gioia Ghezzi racconta i progetti del Gruppo per una mobilità sempre più green. Si parla poi del Veneto, regione pioniera nella viticoltura che rispetta l’ambiente e della Toscana, attraverso un viaggio alla riscoperta della fitoterapia.

Per il divertimento dei più piccoli torna ad aprile La Freccia Junior come allegato alla rivista. In questo numero i fumetti di Sam il pompiere e Barbie, tanti quiz e giochi dedicati al green e alla sostenibilità.