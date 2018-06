Trenitalia, gli eventi dell’estate sul Magazine La Freccia di giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Una copertina personalizzata e autografata da Laura Pausini per il numero di giugno de La Freccia, che sale a bordo di tutte le Frecce Trenitalia ed è dedicata al sound e agli eventi dell’estate.

Dal 14 al 17 giugno Foo Fighters, Guns N’ Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne saranno i protagonisti di “Firenze Rocks” nella Capitale invece “Roma Summer Fest” ospiterà star della musica nazionale e internazionale, tra cui Sting e Ringo Star. Con la promozione Trenitalia “Speciale Eventi” è possibile raggiungere i festival con le Frecce approfittando di uno speciale sconto del 30%.

Il grande jazz, e non solo, va in scena anche quest’anno a Perugia. L’Umbria Jazz, uno dei festival italiani più attesi dell’estate, è in programma dal 13 al 22 luglio.

Non solo grande musica. Tra gli eventi più importanti della scena culturale italiana “Il Festival dei Due Mondi” diretto per l’undicesima volta consecutiva da Giorgio Ferrara e in programma dal 29 giugno al 15 luglio a Spoleto.

E poi le interviste: a Laura Pausini, pronta per il tour mondiale che partirà da Jesolo con due date nella Capitale il 21 e 22 luglio, e a Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia, disponibile anche sul canale YouTube de La Freccia TV.

Ospite della rubrica Medialogando Luciano Fontana, direttore de Il Corriere della Sera, in un’intervista da titolo “Per merito e con responsabilità”, fra appelli alla classe politica, funzione del giornalismo e fake news, Rete e social network. E ancora Edoardo Bennato, Roberto Bolle, Sfera Ebbasta, Caparezza e Coez e tutto ciò che c’è da sapere sui loro live.

Nella sezione Le Frecce News la nuova offerta “Insieme”, per viaggiare in gruppo, composto da due a cinque persone, con uno sconto del 30%. Per il divertimento dei più piccoli torna a giugno La Freccia Junior, come allegato alla rivista. In questo numero il fumetto di Scooby Doo, tanti quiz e giochi dedicati allo sport e alle attività open air.