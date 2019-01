Trenitalia, Giaconia: “Travel book Patrimonio Unesco valorizza l’uso del treno per svago”

editato in: da

(Teleborsa) – Presentato il nuovo travel book di Trenitalia “Patrimonio Mondiale dell’Unesco”, che punta sullo sviluppo del turismo leisure e promuove i 33 siti italiani che fanno parte del patrimonio dell’umanità raggiungibili con il treno.

All’evento, Teleborsa ha intervistato Maria Giaconia, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, che ha parlato di questa ennesima iniziativa a favore della cultura e della mobilità sostenibile.

“Oggi siamo qui come Trenitalia a presentare il nostro progetto sui siti Unesco raggiungibili con il treno”, ha spiegato la responsabile della divisione passeggeri regionale, aggiungendo “è una giornata speciale perché il treno vuole essere non solo il mezzo dei nostri pendolari, che restano il nostro core business, la nostra priorità assoluta, ma nelle ore di morbida, quando i nostri treni hanno capacità, perché non dare un mezzo a chi va a visitare le bellezze del nostro Paese”.

Maria Giaconia ha poi spiegato che la nuova guida illustra “le bellezze particolari” che fanno parte del Patrimonio Unesco, “dai grandi siti a quelli meno conosciuti”, centrando l’obiettivo di valorizzare le 33 tratte regionali che li collegano.