Trenitalia, Giaconia: “Clienti più soddisfatti. E’ frutto di un lavoro di squadra”

(Teleborsa) – Trenitalia ha presentato oggi il nuovo travel book Neve&Parchi, dedicato a chi si sposta in treno per motivi si svago e per fare le vacanze. Una tendenza in crescita che ha portato i passeggeri turistici al 30% del totale nel segmento trasporto regionale. In occasione della presentazione della nuova guida, Teleborsa ha intervistato Maria Antonietta Giaconia, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.

Oggi la presentazione del nuovo travel book neve e parchi di Trenitalia. Qual è il suo obiettivo?

“L’obiettivo per Trenitalia e la divisione passeggeri regionali resta ed è sicuramente il trasporto dei nostri pendolari, le persone che scelgono il treno tutti i gironi per i loro spostamenti”, ha premesso la manager di Trenitalia.

“Abbiamo però notato – ha aggiunto – che questi nostri clienti viaggiano anche nel tempo libero, per cui abbiamo pensato di dare una risposta a questa domanda predisponendo dei travel book, oggi presentiamo quello dei parchi e della neve ma ne abbiamo presentati altri che riguardano le spiagge, il patrimonio Unesco e tutti i siti che il nostro Paese ci offre da visitare, tutti raggiungibili con il treno”.

La risposa è quindi “treni regionali come mezzo di trasporto green, sostenibile anche per il tempo libero”.

Trend in forte crescita per i passeggeri turistici sul regionale. Vi aspettate che questa tendenza sia destinata a proseguire ed a quali ritmi?

“La divisione trasporto regionale deve fare sicuramente ancora tanto, ma è sulla strada giusta”, ha affermato Giaconia, ricordando che “da gennaio 2019 i nostri clienti esprimono una soddisfazione, un 2,5% in più rispetto a gennaio 2018″.

“È chiaro che c’è un lavoro di squadra dietro questi risultati.”, ha detto.