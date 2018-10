Trenitalia, già in vendita biglietti con prenotazione posti orario invernale 2018/19

editato in: da

(Teleborsa) – Una novità di Trenitalia la “forte anticipazione” della possibilità di acquistare già da ora biglietti per i treni che circoleranno secondo l’orario invernale 2018-19 che entrerà in vigore domenica 9 dicembre. Possibilità che si traduce sin da ora per le persone di poter organizzare con comodità, e perché no, anche a prezzo migliore, gli spostamenti per il periodo delle feste di Natale e fine anno, prenotando e acquisendo con tempestività i titoli di viaggio usufruendo più facilmente anche anche delle particolari offerte super economy ed economy.

Si tratta al momento della disponibilità del 75% dei collegamenti delle Frecce, ovvero del 70% di tutti i treni nazionali e internazionali con obbligo della prenotazione del posto. Prenotazioni disponibili tramite tutti gli abituali canali Trenitalia, vale a dire internet, call center, stazioni, agenzie.

La restante offerta invernale di Trenitalia sarà inserita nei sistemi di consultazione e vendita nelle prossime settimane, a mano a mano che si completerà il mosaico dell’orario generale che prevede la circolazione sui binari di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di oltre 8 mila treni giornalieri.