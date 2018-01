Trenitalia, Frecciarossa treno ufficiale del ChievoVerona

(Teleborsa) – Sono ben 62 le Frecce di Trenitalia che giornalmente collegano Verona con le principali città italiane e anche il ChievoVerona sceglie il Frecciarossa di Trenitalia per i propri viaggi in trasferta. Il servizio di punta della società di trasporto del Gruppo FS Italiane diventa così il treno ufficiale della squadra per i match fuori casa della stagione calcistica in corso.

Un nuovo importante team della Serie A si aggiunge così al network delle società che già utilizzano il Frecciarossa per i propri spostamenti. Le altre squadre di Serie A impegnate in Campionato che viaggiano con il supertreno di Trenitalia sono Juventus, Torino, Milan, Inter, Hellas Verona, Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e Napoli.

Il prossimo viaggio del ChievoVerona in Frecciarossa è previsto per domani, sabato 20 gennaio, a Roma, in occasione della partita di domenica dove la squadra scaligera sfiderà la Lazio allo stadio Olimpico.