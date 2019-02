Trenitalia, Frecce regolari durante sciopero dell’8 febbraio tra le 9 e le 17

editato in: da

(Teleborsa) – Frecce regolari durante lo sciopero del “personale mobile” dell’8 febbraio tra le 09,00 e le 17,00 indetto dal sindacato ORSA. Lo rende noto Trenitalia, che in un comunicato, sottolinea che oltre ai convogli dell’Alta Velocità anche per gli altri treni nazionali a lunga percorrenza la previsione sia di traffico in massima parte normale.

Trenitalia sottolinea, inoltre, che sarà garantito anche il servizio sulla linea che collega Roma Termini con l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali le Ferrovie non prevedono difficoltà, assicurando in ogni caso particolare attenzione alle relazioni a maggior traffico passeggeri.

Per quanto riguarda, invece, lo sciopero del settore vendita e assistenza di Trenitalia, annunciato sempre dal sindacato ORSA tra le ore 03.00 dell’8 febbraio e le ore 02.00 del 9 febbraio, l’azienda del Gruppo FS ricorda la possibilità di rivolgersi alle emettitrici automatiche, alle agenzie convenzionate e ai canali telematici online qualora l’acquisto dei titoli di viaggio fosse impedito dalla temporanea chiusura delle biglietterie tradizionali.