Trenitalia, ETR 700: da Milano a Pescara in “pre-esercizio” Frecciargento

(Teleborsa) – Schiarite della nebbia che ha circondato sinora i “nuovi”, per così dire, elettrotreni ETR 700 di Trenitalia. Dalla sera di domani lunedì 4 febbraio ha inizio, infatti, da Milano a Pescara il pre-esercizio che precede l’entrata in normale sevizio di linea come Frecciargento.

Si tratta dei 17 dei 20 V250 Fyra ordinati ad AnsaldoBreda per esser utilizzati dal dicembre 2012 nel Nord Europa da Olanda e Belgio, ma frettolosamente presto restituiti dai committenti per un contenzioso con la casa costruttrice. In seguito, dopo i necessari test, verifiche e adattamenti alle proprie necessità, acquisiti e presi in carico dal Gruppo FS che ha “battuto sul tempo” diversi operatori che volevano assicurarsi gli esemplari realizzati, messi in vendita a prezzo più che competitivo.

Gli inconvenienti tecnici che portarono alla contestazione del materiale, come in seguito accertato dalle indagini, avvennero per l’impropria conduzione dei Fyra da parte dei macchinisti nord europei in estreme avverse condizioni meteo, contravvenendo a precise prescrizioni del costruttore.

Deciso da Trenitalia dopo accurati test, prove e modifiche, i “700” viaggeranno appunto in livrea Frecciargento in virtù della loro velocità massima raggiungibile di 250 Km/h, diversamente delle prime indiscrezioni che lo avevano indicato come Frecciarossa. ll primo pre-esercizio in andata comincerà da Milano Centrale alle 20,30 del 4 febbraio per concludersi a Pescara alle 03,30 del mattino successivo. Stessa corsa in programma per il giorno dopo. In senso inverso, la partenza da Pescara è prevista per le 15,54, con arrivo a Milano Lambrate alle 23,22. Il convoglio del “nuovo gruppo” viaggerà in condizione di pre esercizio, e quindi senza passeggeri a bordo.

L’elettrotreno percorrerà fino a Bologna la rete Alta Velocità, per essere instradato poi sulla linea adriatica per poi raggiungere Rimini, Ancora e appunto Pescara. Sembrerebbe confermato, infatti, che i primi ETR 700 disponibili verranno utilizzati nei collegamenti Milano-Puglia, fino a Lecce. Presumibile anche il collegamento da Venezia.

La disponibilità dei 17 ETR 700 permetterà presto a Trenitalia di incrementare sensibilmente i collegamenti Ata Velocità.