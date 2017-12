Trenitalia, esce l’ultimo numero di NOTE. Boom di visite ai mock-up di Pop e Rock

(Teleborsa) – Dal 9 ottobre sono oltre 90mila le persone salite a bordo dei mock-up di Pop e Rock, i nuovi treni del trasporto regionale. E’ quanto rivela NOTE, il settimanale dal formato smart che Trenitalia distribuisce gratuitamente ai clienti del trasporto regionale, nella sezione Trenitalia News.

Durante le tappe del roadshow #lamusicastacambiando, a Bologna sono stati registrati 18mila visitatori, a Torino 33mila e a Firenze 19mila, mentre 20mila sono stati gli accessi allo stand Trenitalia alla Maker Faire di Roma, dove era visitabile il Rock.

A Francesco Gabbani è dedicata l’ultima copertina del 2017. Il cantautore toscano racconta i successi dell’ultimo anno. “Voglio concedermi una pausa prima di iniziare a scrivere nuovi brani e pensare alla continuazione del mio percorso”, rivela a NOTE in un’intervista pubblicata anche su fsnews.it. Tra gli altri argomenti in questa uscita la ricetta per il menù di Natale proposta dallo chef Alessandro Borghese e una selezione, dal nord al sud Italia, dei migliori show musicali e dei mercatini di Natale.

Nel corso di quest’anno sui 33 numeri di NOTE sono stati intervistati personaggi dello sport e dello spettacolo. Tanti gli aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news sul territorio utili per i pendolari.

Il magazine esce in dieci edizioni regionali: Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.

La distribuzione gratuita del settimanale riprende giovedì 25 gennaio 2018 ai desk e nelle biglietterie di 32 grandi e medie stazioni, tra cui Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Genova Brignole, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale, oltre che nei principali FRECCIAClub.

NOTE esce il giovedì e continua a essere diffuso il venerdì, lunedì e martedì pomeriggio, in formato digitale si può sfogliare su ISSUU e su fsitaliane.it, nella sezione Media.