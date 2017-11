Trenitalia e MSC Crociere viaggiano insieme. Firmata partnership strategica

(Teleborsa) – Una partnership all’insegna dell’intermodalità quella firmata oggi, 6 novembre 2017, tra Trenitalia e MSC Crociere, per rendere l’esperienza di viaggio sempre più confortevole, integrata, sostenibile.

La capillarità e la frequenza delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca), degli InterCity e delle corse regionali di Trenitalia, insieme all’offerta internazionale dei Thello, si coniuga perfettamente con le esigenze dei crocieristi di avere un collegamento comodo e sicuro con il proprio porto di imbarco, a Genova, Venezia e Civitavecchia.

Poter inoltre contare su un unico biglietto treno più nave, acquistabile presso tutte le agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia e MSC Crociere, costituirà un servizio di valore verso il cliente.

Questa mattina tutte le novità della partnership sono state illustrate a bordo di MSC Meraviglia ormeggiata presso la Stazione Marittima di Napoli da Leonardo Massa, Country Manager Italia MSC Crociere, e Alessandra Bucci, Responsabile Commerciale Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia.

“Il viaggio “door to door” si trasforma in un’esperienza unica ed esclusiva, pensata per godere appieno di ogni momento della vacanza, dal primo all’ultimo istante. L’idea di aggiungere alla crociera il viaggio a bordo dei servizi a lunga percorrenza di Trenitalia conferma la sensibilità e l’attenzione di MSC Crociere verso i propri clienti che grazie a questa iniziativa, potranno raggiungere comodamente i porti d’imbarco da moltissime località italiane. Con l’accordo fra Trenitalia e MSC Crociere, viene presentato un concetto che consente di vivere ogni attimo della vacanza in modo ancora più rilassato, confortevole e conveniente”, ha affermato Leonardo Massa, Country Manager Italia MSC Crociere.

Sono ben 86 le Frecce da/per Venezia per/da le principali città italiane, insieme a quattro servizi InterCity, due InteCity Notte e due Thello, cui si aggiungono fino a 406 corse regionali Trenitalia. A Genova fermano e ripartono quotidianamente 14 Frecce, 28 InterCity, quattro InterCity Notte e 6 Thello, oltre a 268 regionali (giorno feriale). In arrivo e partenza da Civitavecchia 10 Frecciabianca, sei InterCity e due InterCity Notte, e 72 servizi regionali.