Trenitalia e Interrail presentano le promozioni “Inverno” e le novità del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Sono sempre più gli adulti ed i “senior” che utilizzano il servizio Interrail, il pass che consente di viaggiare senza limiti in 30 paesi diversi. Un tempo era prerogativa dei giovanissimi, perlopiù neolaureati o neodiplomati in cerca di esperienze. E’ quanto emerso durante la conferenza stampa congiunta indetta da Interrail e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per il lancio della promozione invernale Interrail.

“Nel 2018, Interrail è diventato adulto”, ha commentato Silvia Festa, Market Manager Italy and Southern Europe per Interrail, sottolineando che le fasce adulti e senior “scelgono sempre più spesso il treno come mezzo privilegiato per le proprie vacanze”.

I primi nove mesi del 2018 confermano e rafforzano il trend positivo di crescita avviato nel 2016 nelle fasce adulti (tra i 28 e i 59 anni di età) e senior (oltre i 60 anni di età) avviato nel 2016. I Pass venduti agli “Over 60″ sono aumentati globalmente del 30% rispetto allo scorso anno, con picchi di crescita superiori al 60% per la categoria “One Country Pass – prima classe”. Tra gli adulti, la crescita rispetto allo scorso anno si è rivelata superiore al 20%, sfiorando il +45% per la categoria “Global Pass – prima classe”.

Cosa è il Pass Interrail

Un Pass Interrail consente di creare il proprio itinerario di viaggio nella maniera più libera e flessibile, e di accedere alla estesissima rete di ferrovie europee incluse nel Pass. L’Interrail Global Pass, pensato per chi vuole sentirsi libero di viaggiare senza barriere, consente di esplorare tutti e 30 i Paesi europei inseriti nel Pass. Con un Interrail One Country Pass invece è possibile esplorare a fondo un unico Paese europeo a scelta. L’Italy One Country Pass continua a guidare la classifica dei “One Country Pass” più venduti, specie fra senior ed adulti.

Il Pass Interrail è acquistabile sui consueti canali Trenitalia (biglietterie di stazione, sito web e agenzie di viaggio autorizzate). Le agenzie di viaggio in particolare hanno registrato nel primi tre trimestri del 2018 un incremento delle vendite di Interrail del 32% (gennaio-settembre), segno del crescente interesse per il prodotto Pass da parte della clientela, che in agenzia trova una consulenza specializzata sulle opzioni Pass disponibili e su come impostare il proprio itinerario Interrail.

Il Pass “invernale” sotto l’albero

Sono state presentate anche tante promozioni per la stagione invernale: a partire dal 30 novembre e per tutto dicembre, Interrail offre inoltre uno sconto del 15% su un’ampia gamma di Pass, con possibilità di iniziare il viaggio fino a 11 mesi dopo la data di acquisto.

Il 2019 è all’insegna della digitalizzazione



Innovazione e digitalizzazione sono le grandi novità del 2019. Al via una nuova App che arricchirà le funzionalità già offerte dall’attuale App Rail Planner, un pratico supporto di viaggio già scaricabile gratuitamente e che consentirà ai viaggiatori di creare con ancora maggiore flessibilità il proprio itinerario in treno attraverso l’Europa, e un nuovo portale tutto dedicato ai benefit cui ogni possessore di Pass Interrail ha diritto, come sconti su hotel, attrazioni e city card.

E sarà un management tutto italiano a guidare questa fase cruciale dello sviluppo di Interrail, poiché accanto all’italiano Carlo Boselli, General Manager di Interrail dal 2013, da quest’anno la guida del Consorzio Eurail Group G.I.E. è stata affidata a Massimiliano Astrologo, Responsabile Vendita Internazionale di Trenitalia, che ha commentato

“L’obiettivo principale del 2019 – ha affermato Astrologo – è quello di supportare il processo di digitalizzazione in corso, affinché Interrail diventi ancora più competitivo e customer friendly nello scenario europeo. E Trenitalia sarà in prima linea in un importante progetto pilota che favorirà la transizione al digitale del Pass Interrail”.