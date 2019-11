Trenitalia e Festival dei Borghi insieme per un turismo sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – Viaggiare in treno lungo l’Italia alla scoperta del patrimonio e le tradizioni dei piccoli Comuni italiani, perle tutte da scoprire di un’Italia nascosta.

Trenitalia è sponsor ufficiale del Festival dei Borghi più belli d’Italia, in programma al FICO Eataly World di Bologna da venerdì 22 a domenica 24 novembre.

Durante la tre giorni di eventi, mostre, degustazioni, incontri, musica e balli, la manifestazione punta a valorizzare il carattere culturale, culinario e folkloristico tra i luoghi più suggestivi d’Italia, a volte sconosciuti e molti dei quali raggiungibili in treno.

Trenitalia sostiene il Festival dei Borghi più belli d’Italia a conferma dell‘attenzione della società di trasporto del Gruppo FS Italiane al viaggio sempre più sostenibile, sicuro, confortevole, in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle persone che utilizzano il trasporto regionale, anche nel tempo libero.

Un obiettivo, ricorda il gruppo in una nota, che trova ampio spazio nel Piano industriale 2019-2023 di Ferrovie dello Stato, che punta a migliorare l’esperienza di viaggio potenziando i collegamenti in treno non solo con le grandi città d’arte, ma anche verso le località di medie e piccole dimensioni e ad alta attrattiva turistica, culturale e paesaggistica, allo scopo di destagionalizzare e dislocare le scelte di chi visita il Paese.

Grazie al travel book di Trenitalia è possibile organizzare il viaggio senza aver bisogno di prendere l’auto: nel libro vengono suggeriti e indirizzati i viaggiatori verso 25 destinazioni incantevoli tutte raggiungibili da oltre 580 collegamenti giornalieri, una vera e propria guida tascabile con informazioni e curiosità sui luoghi da visitare presenti sul territorio nazionale.