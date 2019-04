Trenitalia, due nuovi treni Jazz consegnati in Campania

editato in: da

(Teleborsa) – Arrivano due nuovi treni per i pendolari della Campania. Sono stati consegnati oggi alla Regione due nuovi treni Jazz dei 24 previsti dal piano che si concluderà entro il 2019. Il taglio del nastro è avvenuto stamattina presso la stazione di Caserta con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, Maria Giaconia.

Presenti Luca Cascone, Presidente IV Commissione Trasporti e Mobilità della Regione Campania, Franco De Michele, Vicesindaco di Caserta, e Pietro Diamantini, Direttore Trenitalia Regionale Campania.

La flotta di treni Jazz circolerà prevalentemente nell’area metropolitana di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta.

L’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio. I dati rilevati da una società demoscopica terza confermano una costante crescita di soddisfazione per il viaggio nel suo complesso del 3,3% nel confronto con gli anni precedenti 2018 e 2017 arrivando all’83%, con punte fino all’85,1% per il comfort e del 91,4% per il personale di bordo.

Un gradimento che non è solo frutto del rinnovo del parco veicoli, ma anche dei nuovi servizi, ad esempio il customer care dedicato ai viaggiatori regionali.

Un’ulteriore salto di qualità si avrà con il nuovo Contratto di Servizio di più lunga durata, su cui Trenitalia e Regione Campania stanno lavorando e che prevede investimenti e nuovi treni sulle tratte Regionali e sulla Linea 2 metropolitana di Napoli.