(Teleborsa) – In occasione della 94° edizione di Pitti Uomo, al via oggi 12 giugno a Firenze, Trenitalia offre ai proprio clienti un numero speciale del magazine La Freccia. All’interno della rivista tutte le curiosità sulla kermesse, con sessantaquattro pagine ricche di interviste ed approfondimenti per viaggiare nel mondo glamour della moda.

La Freccia Fashion sarà distribuito gratuitamente negli stand della Fortezza da Basso, sulle Frecce dirette a Firenze e nei FRECCIAClub.