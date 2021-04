Trenitalia, De Filippis: “Da oggi Amuchina Gel XGerm disponibile su intera flotta regionale”

editato in: da

(Teleborsa) – “Da poco più di un anno la pandemia ha modificato le abitudini e le esigenze delle persone a bordo dei nostri treni. Garantire al massimo la sicurezza sanitaria è la nostra priorità e l’accordo con Angelini Pharma, insieme a tutte le altre iniziative già adottate, ci permette di offrire ai passeggeri dei treni regionali un viaggio all’altezza delle loro aspettative. Per questo da oggi Amuchina Gel XGerm sarà disponibile per i nostri clienti sull’intera flotta regionale di Trenitalia”. Queste le parole di Sabrina De Filippis, direttrice della Divisione passeggeri Regionale di Trenitalia, in occasione della presentazione della partnership con Angelini Pharma che si è svolta questa mattina presso la stazione di Roma Termini.



Beno raro lo scorso anno, adesso Amuchina Gel XGerm è disponibile anche sui treni regionali. Come nasce questa partnership con Angelini Pharma?

“La collaborazione tra Trenitalia e Amuchina è frutto di un accordo molto importante che si inserisce nelle iniziative di Trenitalia e del Gruppo Ferrovie dello Stato a sostegno della sicurezza a bordo dei nostri treni. L’accordo prevede l’installazione, a bordo dei 1200 treni regionali, di 10mila dispenser di Amuchina Gel XGerm. Parallelamente, a partire da oggi, nelle maggiori stazioni italiane, verrà effettuata la distribuzione di oltre 700mila bustine di gel monodose ai passeggeri”.

Questa collaborazione ha un termine o, passata la fase di emergenza, continuerà anche in futuro ?

“Sicuramente i dispenser continueranno a essere presenti sui nostri treni. La distribuzione delle bustine monodose seguirà, invece, alcuni step, in corrispondenza dei momenti più importanti degli spostamenti delle persone che viaggiano con noi”.

Sul fronte dei treni regionali in che misura le misure restrittive hanno inciso, e continuano a incidere, sul volume dei passeggeri?

“Con il trasporto regionale abbiamo avuto un ruolo molto importante durante questa pandemia. Non ci siamo mai fermati e, anche durante il lockdown dell’anno scorso, abbiamo garantito un’offerta del 30%. Abbiamo poi avuto una grande ripresa nel periodo estivo quando c’è stato un allentamento delle misure restrittive. Un’ulteriore incremento vi è stato, inoltre, in occasione della riapertura delle scuole. Oggi contiamo 600mila spostamenti al giorno che rappresentano circa il 35-40% degli spostamenti del periodo pre-Covid”.