Trenitalia, dalle 00,1 di domenica 9 giugno “parte” l’orario estivo

(Teleborsa) – Treni, treni e ancora treni. Un’offerta del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sempre più capillare e dinamica con un numero ancor maggiore di Frecce, InterCity e trasporto regionale per soddisfare le esigenze di viaggiatori d’affari, pendolari, turisti, studenti e cosiddetti vacanzieri proprio in vista del periodo estivo. Un invito, oltretutto, a lasciare a casa l’auto il più possibile e a servirsi del mezzo di trasporto più ecologico per eccellenza a salvaguarda dell’ambiente e di conseguenza della salute di tutti.

Dal primo minuto di domenica 9 giugno, le ore 00,1 in gergo ferroviario, scatta infatti l’orario estivo 2019 di Trenitalia. Tante le soluzioni a disposizione grazie ai circa 7 mila treni al giorno fra Frecce, InterCity e regionali, con più alta attenzione ai viaggi business durante la settimana e a vocazione decisamente più turistica nei week end e nella ormai imminente estate.

Comfort, puntualità, assistenza e digitalizzazione sono gli ulteriori elementi trasversali alle novità “Estate 2019” di Trenitalia. Nuove modalità di pagamento e l’innovativo sistema Wi-Fi Fast a bordo dei Frecciarossa 1000 e Frecciargento 700, all’esordio con iniziale 2 coppie giornaliere di treni sulla Milano-Ancona, garantiscono maggiore qualità, semplificando tutte le operazioni prima, durante e dopo il viaggio e migliorando la connettività di tutti i passeggeri. Maggiore qualità è garantita anche dai nuovi treni regionali Rock e Pop, già in circolazione sui binari dell’Emilia-Romagna e progressivamente nelle altre regioni, che rivoluzioneranno il modo di viaggiare dei pendolari.

Con la nuova offerta sarà possibile raggiungere, oltre alle città d’arte, la Riviera adriatica dall’Emilia Romagna alla Puglia, la costa ligure anche grazie al 5 Terre Express, la costa tirrenica dalla Toscana al Lazio fino alla Campania e alla Calabria, con più collegamenti, fino a Reggio Calabria, per le principali località di mare. La nuova offerta commerciale prevede anche le soluzioni treno+nave per i collegamenti con la Sicilia e collegamenti con le località turistiche dell’Isola. Collegamenti comodi sono previsti anche per chi vuole raggiungere in treno la montagna, in particolare le località del Trentino-Alto Adige, e per chi raggiunge l’Italia in aereo e nave.

Ben 437 tra Frecce, InterCity, EuroCity, Euronight e FRECCIALink, con ulteriori 190 nuove fermate, connettono così ogni giorno nell’estate 2019 più di 240 stazioni delle principali città italiane. Oltre 200 mila posti al giorno sui convogli a media e lunga percorrenza di Trenitalia offrono il migliore comfort a tutte le persone che sceglieranno il treno per i propri spostamenti.

Sessantuno spiagge, 25 borghi tra i più belli d’Italia, 33 siti dell’Unesco, otto parchi nazionali, otto località montane, 21 wellness location e 22 grandi giardini d’Italia sono raggiungibili con i 6.500 treni del trasporto regionale. Destinazioni raccontate nei comodi travel book di Trenitalia (consultabili a questo link) che promuovono il trasporto regionale come ulteriore volàno dell’esperienza turistica nei luoghi più incantevoli e caratteristici del Belpaese.

I viaggiatori potranno utilizzare anche particolari promozioni e offerte per gli spostamenti estivi in treno. In particolare, i passeggeri, senza limiti di età, potranno viaggiare per tutto il mese di agosto con riduzioni fino al 50% grazie alla promozione CartaFRECCIA Estate a disposizione degli oltre 4 milioni e mezzo di iscritti al programma CartaFRECCIA.

Ai turisti stranieri è invece dedicato il Pass Italy che permette di esplorare l’Italia a bordo di Frecce e InterCity e InterCity Notte. Infine, grazie alla Carta Regalo Trenitalia è possibile acquistare biglietti, abbonamenti e carnet dei treni nazionali, internazionali e regionali con la novità di un buono sconto di 10 euro per l’acquisto di carte da 100 euro a salire (per acquisti fino al 30 giugno e viaggi dal 15 settembre al 15 dicembre 2019).