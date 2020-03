Trenitalia, dal 9 marzo cambio numero per il Frecciarossa dello “svio” 9595

editato in: da

(Teleborsa) – Da lunedì 9 marzo cambio numero in 9505 per il Frecciarossa 9595 Milano Centrale-Salerno protagonista lo scorso 6 febbraio drammatico “svio” di Livraga, nei pressi di Ospedaletto Lodigiano.

Trenitalia, probabilmente sulle orme di una “consuetudine” presente tra le compagnie aeree dopo tragici incidenti nel tentativo di “diluirne” nel tempo la memoria, ha deciso di disporre una differente numerazione per l’ETR 1000 in partenza dal capoluogo lombardo in direzione Sud cambiandola appunto in 9505. Il primo Frecciarossa del mattino mantiene invariati orari e tempi di percorrenza (partenza 05,10 e arrivo 11,27).