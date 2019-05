Trenitalia, dal 9 giugno due fermate in più a Barletta per Frecciargento Bari-Roma-Bari

editato in: da

(Teleborsa) – Potenziato il servizio Alta Velocità Frecciargento di Trenitalia tra la provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, e Roma. Due fermate in più dal 9 giugno (ore 06:50-06:52 direzione Roma e 22:17-22:19 verso Bari) con l’entrata in vigore dell’orario estivo. Salgono così a 4 i Frecciargento Bari-Roma-Bari con fermata a Barletta, serviti da ETR 485 “Pendolino” di costruzione Alstom (ex Fiat Ferroviaria).

Le nuove fermate della coppia di convogli 8348/8325, tutti i giorni tranne il sabato per Roma e la domenica verso Bari, sono la risposta alla crescente domanda di servizi di trasporto dall’area Nord della Puglia verso la capitale, come confermato dai risultati di un’indagine di mercato disposta appunto da Trenitalia. Di conseguenza ulteriori forti benefici per la sostenibilità ambientale della zona.

Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha diffuso con soddisfazione attraverso una nota l’iniziativa. Si tratta di “una novità molto attesa dalla popolazione locale – si legge nella nota – e che rende più agevoli i viaggi da e verso la Capitale per circa 400.000 persone che vivono nella provincia a Nord del capoluogo della Regione”. L’indagine di mercato era stata caldeggiata dal sottosegretario al MIT Michele Dell’Orco.