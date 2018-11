Trenitalia, dal 9 dicembre il nuovo Frecciargento non stop del “we” Roma-Bari-Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Il Frecciargento del week end non stop Bari-Roma-Bari inserito nei sistemi di consultazione e nei canali di vendita di Trenitalia. Da oggi, domenica 25 novembre, i “titoli di viaggio” sono acquistabili dalle persone che scelgono i servizi delle Frecce.

Il debutto del nuovo atteso collegamento non stop, che si aggiunge il venerdì, sabato e domenica all’analogo servizio senza fermate intermedie tra il capoluogo pugliese e la capitale avverrà domenica 9 dicembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale 2018-19 di Trenitalia.

L’aggiunta di una seconda coppia di Frecciargento non stop tra Bari e Roma intende offrire alle persone più posti in treno appunto durante il weekend. Sale così a 10 corse l’offerta totale di Frecciargento tra Bari e Roma, tra non stop e collegamenti con fermate intermedie, con un incremento di posti che passa da 4.800 a 5.300 nei fine settimana. La prima corsa del nuovo servizio, Frecciargento 8317, partirà da Roma Termini il 9 dicembre alle 16.10 e arriverà a Bari alle 19.40. La partenza della prima corsa da Bari (FA 8306) è prevista, invece, il 10 dicembre, alle 8.55 con arrivo a Roma Termini alle 12.30.

L’altro servizio non stop Bari Roma-Bari (FA 8348/8325) circolerà invece tutti i giorni con partenza dal capoluogo pugliese di primo mattino, alle 06,23 e arrivo nella capitale alle 09,58. In senso inverso, partenza alle 18,55 e arrivo in Puglia alle 22,35.