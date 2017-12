Trenitalia, da domani 10 dicembre “edicola digitale” per passeggeri Frecce

(Teleborsa) – Il proprio giornale preferito in ogni istante a bordo treno su pc, tablet o smartphone per chi viaggia con le Frecce. Da domenica 10 dicembre sarà infatti attiva l’edicola digitale, un nuovo servizio fruibile dal Portale Frecce in tutte le classi e livelli di servizio, senza limiti di utilizzo e senza necessità di connessione internet una volta effettuato il login.

Con il nuovo orario invernale in vigore appunto da domani domenica 10 dicembre, su tutti i Frecciarossa e Frecciargento si potranno consultare gratuitamente i principali quotidiani italiani e una ricca selezione di riviste settimanali e mensili.

Tra le testate subito disponibili – l’elenco è comunque destinato a crescere e a differenziarsi secondo le tipologie di clientela – i quotidiani La Repubblica, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Stampa e Milano Finanza, insieme alle riviste settimanali e mensili Capital, Ciak, Class, Gente, Grandecucina, Marie Claire Maison, PC professionale.

L’edicola digitale di Trenitalia va ad aggiungersi alla ricca offerta di intrattenimento del Portale di Bordo che prevede già cinema, musica e notizie Ansa sempre aggiornate, servizi accessibili da pc, tablet e smartphone Android e iOS.

Accedere al Portale Frecce è semplice e veloce: basterà connettersi alle rete WiFi del Frecciarossa o Frecciargento su cui si è scelto di viaggiare, aprire la App Portale Frecce dedicata oppure digitare sul proprio browser internet l’indirizzo www.portalefrecce.it .