Trenitalia corre sempre piu veloce verso la digitalizzazione e apre a Amazon Pay

(Teleborsa) – Prosegue il percorso di efficientamento e digitalizzazione di tutti i processi che vede impegnato l’intero Gruppo FS Italiane a vantaggio di persone e imprese. Trenitalia, infatti, apre ad Amazon Pay e inaugura nuove modalità di acquisto digitali, più veloci e semplici, migliorando così l’esperienza d’acquisto di chi viaggia su Frecce, InterCity e Regionali.

COMODITA’, FIDUCIA E FAMILIARITA’ – Un ricco ventaglio di possibilità. Grazie ad Amazon Pay aumentano, dunque, le già numerose opzioni di acquisto su trenitalia.com per ottenere il proprio titolo di viaggio online. In questo caso basterà utilizzare l’indirizzo e-mail o numero di cellulare e password dell’account Amazon esistente per pagare il biglietto del treno in pochi click, sia per i collegamenti a lunga percorrenza che regionali. I clienti di Trenitalia possono così ritrovare tutta la comodità, la fiducia e la familiarità dell’esperienza d’acquisto tipica di Amazon.

BASTA 1 CLICK – Ma le novità non finiscono qui. Buone notizie anche per coloro che si muovono spesso in treno sulla solita tratta ferroviaria: nell’area riservata dedicata agli acquisti è possibile infatti salvare il proprio viaggio come preferito per poterlo riacquistare successivamente con un semplice click, aggiornando la sola data di partenza.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 35 milioni i biglietti venduti sui canali digitali Trenitalia.