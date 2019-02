Trenitalia, consegnati a Regione Campania altri due treni Jazz per pendolari

editato in: da

(Teleborsa) – Due nuovi treni “Jazz” per il trasporto regionale pronti per entrare in servizio da Trenitalia sulle linee della Campania. Si tratta del 14 esimo e del 15 esimo dei 24 elettrotreni di questo tipo, prodotti a Savigliano (CN) da Alstom, previsti per la Regione che entro il 2019 vedrà completata la fornitura. I nuovi treni sono stati consegnati nella stazione di Salerno dall’AD e DG di Trenitalia, Orazio Iacono, al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sarà, come sempre, la società del Gruppo FS a gestire il servizio dei convogli.

Dotati di un eccezionale livello di accelerazione, comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità anche per le persone disabili o a ridotta mobilità, i Jazz sono destinati a circolare prevalentemente soprattutto al servizio dei pendolari nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta.

L’ammodernamento della flotta regionale della Campania, come del resto altrove, ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e sicurezza nei viaggio. I dati rilevati da una “società demoscopia terza” confermano una costante crescita di soddisfazione per il viaggio nel suo complesso, superiore da quella riscontrata nel 2017 e 2018, raggiungendo una media dell’83%. Un’ulteriore miglioramento si potrà avere con un Contratto di Servizio di più lunga durata dell’attuale, su cui Trenitalia e Regione Campania stanno già lavorando.