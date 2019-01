Trenitalia consegna nuovo Vivalto alla flotta Trenord per rilancio Lombardia

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva in Lombardia un altro treno Vivalto di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) destinato ai pendolari lombardi. Il treno Vivalto, infatti, è il quattordicesimo convoglio che Trenitalia ha messo a disposizione di Trenord in meno di quattro mesi. Cinque in più rispetto al numero concordato nell’accordo siglato il 31 agosto 2018 da FS Italiane e Regione Lombardia.

La consegna di questo nuovo convoglio si inserisce nel quadro degli impegni di FS Italiane e Trenitalia per garantire il rilancio del trasporto ferroviario in Lombardia. Servizio che è sempre stato dai problemi infrastrutturali che caratterizzano la Regione Lombardia, ma che verranno ben presto risolti con un piano in via di finalizzazione che sarà varato attorno alla metà di febbraio.

Alla prima tranche di 14 treni seguirà, già a partire dai prossimi mesi, la consegna di ulteriori 35 convogli, che saranno progressivamente messi a disposizione di Trenord. I primi 20 treni saranno consegnati da Trenitalia fra giugno e dicembre 2019. Altri 10 treni di ultima generazione – cinque Rock e cinque Pop – arriveranno in Lombardia a partire da luglio 2019 e, infine, ulteriori 5 Pop nei primi mesi del 2020. Saranno, dunque, complessivamente 49 i treni che, in un periodo medio-breve, Trenitalia metterà a disposizione di Trenord, garantendo le condizioni necessarie per assicurare un livello di qualità del servizio del trasporto regionale adeguato alle esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per spostarsi in Lombardia. Regione che, per volumi di traffico, è un bacino rilevante nel Paese. Sempre con questo obiettivo e per supportare al meglio Trenord, Trenitalia ha anche assicurato un service con 20 risorse (macchinisti e capitreno) che garantiscono 22 servizi giornalieri.

Le caratteristiche del Vivalto, i dettagli delle azioni fatte nel 2018 e il piano di consegne per il 2019 sono stati illustrati oggi a Milano. Presenti il governatore Attilio Fontana e Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, assieme all’Ad di FS Italiane Gianfranco Battisti ed all’Ad di Trenitalia Orazio Iacono, al Presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli, ed all’Ad Trenord Marco Piuri.

L’amministratore di Trenord ha spiegato che fino 9 dicembre venivano cancellati 100 treni al giorno, che colpivano 120 mila passeggeri del trasporto regionale, ma grazie al piano di rilancio ora si hanno solo 40 soppressioni al giorno che interessano 25 mila passeggeri. E dal prossimo mese di aprile sulla linea Novara- Alessandria, la metà dei viaggi saranno effettuati con i nuovi treni Vivalto.

I treni regionali Rock e Pop, in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi e Alstom, fanno parte della maxi commessa – senza precedenti per numero complessivo e valore economico – di Trenitalia e garantiranno livelli finora mai raggiunti nel trasporto regionale su ferro in Italia per prestazioni, comfort e compatibilità ambientale.