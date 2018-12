Trenitalia-Comune di Milano, sinergie per favorire la Cultura

editato in: da

(Teleborsa) – Favorire le persone a partecipare a iniziative come mostre ed eventi culturali è la “mission” in questa occasione intrapresa da Trenitalia d’intesa con il Comune di Milano. E come sempre, quando protagonista è la società di trasporto ferroviario del Gruppo FS, in prima linea ci sono le Frecce. Già, perché quanti raggiungeranno il capoluogo lombardo con i convogli ad Alta Velocità potranno accedere in due alla mostra “Picasso Metamorfosi”, in programma a Palazzo Reale di Milano fino al 17 febbraio 2019, presentando la propria CartaFRECCIA, per ottenere doppio ticket d’ingresso al costo di uno.

E stesse agevolazioni anche per gli appuntamenti dell’edizione 2019 della rassegna musicale “MITO” e per alcuni concerti di “Ritratti d’Autore”, 74ª Stagione Sinfonica dell’Orchestra “I Pomeriggi Musicali”, in programma al Teatro dal Verme fino al 25 maggio 2019.

E così pure per una visita ai i Musei Civici, dove i possessori di CartaFRECCIA che abbiano viaggiato con le Frecce potranno usufruire di uno consistente sconto sul “biglietto cumulativo 3 giorni”.