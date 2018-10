Trenitalia c2c (Gruppo FS Italiane) è “Miglior compagnia ferroviaria” del Regno Unito

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia c2c, gestita da Trenitalia UK, la filiale britannica del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata il Premio quale miglior compagnia ferroviaria della Gran Bretagna (Rail Operator of the Year). Il riconoscimento è arrivato in occasione dei National Transport Awards, presentati dal giornalista della BBC Jeremy Vine..

Presente alla premiazione il Segretario di Stato per i Trasporti Chris Grayling, che è intervenuto tracciando un quadro del settore trasporti del Regno Unito.

Nel premiare Trenitalia c2c, i giudici hanno riconosciuto i miglioramenti dei servizi per i passeggeri, avvenuti dopo che Trenitalia ha rilevato c2c. Trenitalia c2c è nata infatti dall’acquisizione della società ferroviaria britannica c2c, operante fra Londra e l’Essex, nel febbraio 2017, per consolidare la presenza del gruppo italiano nel mercato britannico.

Fra i fattori di successo l’accordo firmato l’anno scorso per la fornitura di 60 nuovi treni Bombardier Aventra, l’implementazione di un miglior sistema di rimborso in caso di ritardi e cancellazioni dei treni ed il lancio della connessione Wi-Fi gratuita per tutti i passeggeri.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, che è una testimonianza degli sforzi di ogni singola persona che lavora in Trenitalia c2c”, ha sottolineato Julian Drury, Managing Director di Trenitalia c2c, aggiungendo “negli ultimi 18 mesi abbiamo visto molti miglioramenti con i nuovi azionisti e siamo consapevoli di avere molti progetti e tanto lavoro da fare, che continuerà a migliorare i servizi per i nostri clienti”.

“Siamo lieti che la squadra di Trenitalia c2c abbia vinto questo premio nazionale, in quanto offrire un servizio di qualità ai nostri clienti è un elemento chiave per la strategia del Gruppo FS Italiane nel Regno Unito”, ha sottolineato Ernesto Sicilia, Presidente di Trenitalia UK, ricordando “siamo impegnati a rafforzare la nostra presenza in questo Paese, portando più innovazione e investimenti che continueranno a offrire miglioramenti per i passeggeri del Regno Unito”.