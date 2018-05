Trenitalia, boom di traffico nel 1° trimestre e alto gradimento per Frecce & Co

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il traffico per le Frecce AV di Trenitalia (Gruppo FS Italaine) nel 1° trimestre 2018, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri, con una crescita del 10%. La performance particolarmente positiva per i servizi ad Alta Velocità è dovuta anche all’allargamento della copertura nelle fasce orarie estreme del mattino e della sera e del network delle città servite.

L’intero comparto dei treni a percorrenza nazionale (Frecce e InterCity) raggiunge i 15,2 milioni di passeggeri (+4,1%), mentre registrano un’impennata gli acquisti sulle piattaforme digitali (+17%) e toccano i 7,5 milioni i soci CartaFreccia, con 200mila nuovi iscritti in tre mesi.

Ottimi i giudizi dei clienti sul viaggio nel suo complesso: il 93% si dichiara soddisfatto con punte del 95% per il Frecciarossa. In effetti, la customer experience è stata ampliata con alcuni servizi essenziali per il “primo e ultimo miglio”, grazie a partnership finalizzate a una mobilità sempre più integrata e multimodale, con mytaxi (oltre 25 mila i voucher distribuiti) e City Sightseeing (oltre un migliaio di voucher).

BELLA ACCOGLIENZA SUI NUOVI COLLEGAMENTI

Per quanto riguardi i collegamenti, i Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia in poche settimane dall’avvio delle prenotazioni hanno fatto registrare 75 mila biglietti venduti, e i Perugia – Milano oltre 16.300 clienti. Apprezzamento si riscontra anche sulla fermata del Frecciarossa a forte propensione intermodale di Trieste Airport, che ha fatto segnare quota 1.700 clienti nei primi dieci giorni di attività, e sul collegamento Frecciarossa di Bolzano, introdotto a dicembre, su cui hanno viaggiato 130 mila clienti, con tassi di riempimento fino al 70%.

Buoni risultati per il Frecciargento tra Roma e Reggio Calabria che in un trimestre si attesta sulle 100 mila prenotazioni, mentre è ormai a pieno regime il sistema integrato treno+autobus Freccialink, con 15mila passeggeri tra gennaio e marzo, un indice di soddisfazione molto elevato (98%), e un successo particolare per i collegamenti su Siena, Perugia e Matera oltre che per le destinazioni sciistiche di Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa.

ACQUISTI ONLINE IN CRESCENDO

Nei primi tre mesi del 2018 i ticket acquistati sui canali online di Trenitalia hanno toccato i 15 milioni, con un aumento del 17% rispetto allo stesso trimestre 2017. L’App di Trenitalia ha raggiunto gli oltre 3 milioni di download, mentre i canali digitali hanno superato complessivamente i 70 milioni di contatti. Da metà gennaio, inoltre, il Frecciarossa è sempre più social, con una sua pagina ufficiale su Facebook.

Il portale di bordo dei Frecciarossa e Frecciargento è stato visitato da oltre 6 milioni di clienti, 12mila i contenuti fruiti quotidianamente, mentre l’edicola digitale ha reso disponibili riviste e quotidiani per un servizio che nel trimestre ha registrato la lettura di oltre 300 mila giornali, tra cui La Freccia, il mensile dedicato ai clienti Trenitalia che nell’ultimo anno si è arricchito di firme e contenuti.

CARTAFRECCIA DA RECORD



Numeri record anche per la CartaFRECCIA, la carta fedeltà dedicata ai clienti AV di Trenitalia, che nel trimestre 2018 ha aggiunto 200 mila nuovi soci confermandosi primo programma loyalty nel mondo travel, con un totale di 7,5 milioni di iscritti.

PIACCIONO LE NOVITA’ NELLA RISTORAZIONE

I servizi di ristorazione hanno conosciuto l’introduzione della pasta espressa a bordo di alcuni Frecciarossa, un menu scelto dal 40% dei clienti che hanno pranzato o cenato in treno. Le indagini sul gradimento di questa novità evidenziano come il 98,4% dei clienti l’hanno giudicata interessante e accolta positivamente.