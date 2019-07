Trenitalia, aumenta Frecciarossa su Milano-Roma per chiusura Linate

editato in: da

(Teleborsa) – Per fronteggiare la chiusura di tre mesi dello scalo milanese di Milano Linate, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) mette in campo la sua potenza di fuoco, aumentando le corse fra la città meneghina e la Capitale. Dal 28 luglio aumenteranno i collegamenti tra le principali stazioni di Milano (Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo) e Roma (Termini e Tiburtina). Più fermate a Milano Rogoredo con maggiore assistenza e informazioni a tutti i viaggiatori.

Queste misure consentiranno di assicurare un’offerta più ampia e capillare fra Milano e Roma grazie a un incremento del 55% (rispetto ad agosto 2018) dei collegamenti e più 15mila posti offerti al giorno.

In quest’ottica si inserisce anche il potenziamento della stazione Milano Rogoredo, dove fermeranno 50 Frecciarossa, quattordici in più rispetto all’orario invernale 2018-2019. Implementati anche i servizi di customer care con la lounge Sala Freccia di Milano Rogoredo estesa in capienza (25 posti) ed orario d’apertura (dalle 6 alle 21.30.

Con questa offerta saranno soddisfatte anche le esigenze delle circa 100mila persone in più che, secondo le stime, sceglieranno di viaggiare con Trenitalia durante la chiusura dell’aeroporto Milano Linate.