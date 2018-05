Trenitalia, ampliamento dell’offerta tra Svizzera e Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Rinnovato l’accordo di cooperazione per i prossimi 10 anni tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e FFS Viaggiatori, che prevede un aumento dell’offerta tra Svizzera e Italia.

I clienti potranno godere di maggiori e migliori collegamenti tra i due paesi. In vista dell’orario 2020, l’offerta sull’asse del Lötschberg (Basilea – Berna – Milano) sarà ampliata da 3 a 4 coppie di treni. Con lo sviluppo del mercato sarà valutata l’opzione di introdurre una quinta coppia di treni.

Entro l’orario 2021, in concomitanza con l’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri, il tempo di percorrenza tra Zurigo e Milano sarà ridotto da 3 ore e 30 minuti a 3 ore e l’offerta ampliata da 8 a 10 coppie di treni al giorno. Sono inoltre previsti nuovi collegamenti diretti verso Genova e Bologna.

Da Basilea a Milano, via Lucerna, saranno offerti 2 nuovi collegamenti al giorno (attualmente è operativo un solo collegamento). I treni tri-nazionali (Germania, Svizzera e Italia) da Francoforte a Milano continueranno a circolare.

Tra Zurigo e Milano circoleranno in futuro esclusivamente i nuovi treni Giruno di Stadler. Tra Basilea, Berna e Milano, così come tra Ginevra, Losanna e Milano, circoleranno anche in futuro i treni pendolino del tipo Astoro/ETR 610. Tra Basilea, Lucerna e Milano saranno impiegate entrambe le tipologie di treni.