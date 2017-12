Trenitalia, al via servizio integrato Frecciarossa/mytaxi

(Teleborsa) – Trenitalia centra un ulteriore obiettivo del pilastro “mobilità integrata collettiva” del Piano industriale 2017-2026. Sabato 16 dicembre 2017 parte infatti il servizio integrato Frecciarossa/taxi, primo e ultimo miglio, di Trenitalia e mytaxi.

Un ulteriore tassello del vasto piano che riguarda appunto l’integrazione ferro/gomma e che fino a domenica 14 gennaio 2018, in via sperimentale, interessa i clienti Trenitalia. I viaggiatori acquistando online un biglietto Frecciarossa con destinazione Roma, Milano o Torino potranno, al momento del pagamento sul sito trenitalia.com, aggiungere gratuitamente un buono mytaxi, valore 5 euro, per una corsa in taxi pagata tramite App.

I voucher, gratuiti, saranno disponibili anche per i clienti del servizio Leonardo Express che utilizzano per raggiungere Roma Termini da Fiumicino Aeroporto.

Il servizio rientra nella partnership operativa fra Trenitalia, la società di trasporto del Gruppo FS Italiane, e mytaxi, la più grande App in Europa per il servizio taxi.