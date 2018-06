Trenitalia al vertice Eurail

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia alla guida del Consorzio Eurail Group G.I.E., per la prima volta. Massimiliano Astrologo, Responsabile vendita internazionale, è stato infatti nominato Presidente all’unanimità dall’assemblea dei soci, riunitasi ad Haarlem (NL) il 20 giugno 2018.

Fondata nel 2001, Eurail Group G.I.E. è l’organizzazione interamente di proprietà di oltre 35 compagnie ferroviarie e marittime mondiali, fra cui SNCF, DB, RENFE, SBB, OBB. Il Consorzio si occupa della gestione dei Pass Eurail e Interrail, rispettivamente per i cittadini non-europei ed europei, per viaggiare in Europa con un unico biglietto e beneficiare di sconti su hotel e luoghi d’interesse convenzionati.

L’elezione di Trenitalia al vertice di Eurail si inserisce nel più ampio progetto di internazionalizzazione del Gruppo FS Italiane, uno dei pilastri del Piano Industriale 2017 – 2026, e rappresenta un segno di stima e riconoscimento da parte del mondo ferroviario europeo per il lavoro svolto negli anni dall’azienda, un esempio a livello continentale per quanto concerne il prodotto, la sua distribuzione e digitalizzazione.