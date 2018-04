Trenitalia al debutto del treno Rock. Iacono: “Pensato per clienti, testimonia cambio di passo”

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi ha debuttato a Pistoia il primo esemplare del nuovo treno regionale Rock, prodotto da Hitachi Rail Italy. Saranno consegnati alla società del gruppo FS 300 nuovi treni Rock, che faranno parte della flotta completamente rinnovata di Trenitalia per il trasporto dei pendolari.

In occasione della cerimonia di presentazione, Teleborsa ha intervistato Orazio Iacono, Amministratore delegato di Trenitalia.

Debutta il primo treno Rock, un grande investimento per il trasporto pubblico locale, come possono questi treni cambiare il trasporto dei pendolari?

“E’ un treno pensato attorno alle esigenze dei clienti ed è stato progettato per rendere più comoda l’esperienza di viaggio”, ha risposto il numero uno di Trenitalia, aggiungendo “quindi ha degli spazi più ampi, delle sedute di ultima generazione, è più tecnologico – ci sono dieci monitor per ogni carrozza – e poi è molto più scattante, perché ha un’accelerazione pari al doppio dei normali treni regionali che oggi circolano in Italia e in Europa”.

“E’ quindi un treno totalmente nuovo e, lasciatemelo dire, il treno più bello al mondo per i pendolari, quindi noi pensiamo che con questi treni – saranno 300 che verranno immessi in giro per i pendolari di questo Paese – sarà veramente un cambio di passo e quindi migliorerà la vita dei pendolari italiani”, ha concluso Iacono.