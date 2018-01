Trenitalia, a Pitti Uomo con La Freccia Fashion

(Teleborsa) – Esce il nuovo numero de La Freccia Fashion in occasione di Pitti Uomo 93, l’edizione invernale 2018 dei Saloni fiorentini dedicata al rapporto fra moda e cinema. Lo speciale, in formato extralarge, del magazine di FS Italiane sarà distribuito gratuitamente dal 9 al 12 gennaio negli stand della Fortezza da Basso, sulle Frecce dirette a Firenze e nei FRECCIAClub.

Sessantaquattro pagine ricche di interviste, approfondimenti, proposte e immagini per viaggiare ad Alta Velocità nel mondo glamour della moda. Si inizia con Luca Magliano, fashion designer bolognese e “Pitti Italics” della kermesse, che si racconta e presenta il suo guardaroba dedicato agli uomini innamorati. Tante le influenze, dal look dei marinai al mito americano anni ’50 in chiave punk.

Poi, Brooks Brothers a Pitti Uomo per festeggiare i suoi 200 anni di storia con la sua prima sfilata in assoluto nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Pepe Jeans London torna invece in Fortezza per celebrare il 45esimo anniversario con il nuovo trattamento sostenibile del denim.

E ancora, un tour fra i principali appuntamenti fiorentini che si terranno in occasione della manifestazione: l’inaugurazione della boutique Moncler, la Cerimonia d’inaugurazione della 93esima edizione alla Camera di Commercio, eventi-performance, sfilate-party e molto altro, dentro e fuori la Fortezza da Basso. Per l’universo kids, dal 18 al 20 gennaio a Pitti Bimbo 86 i brand Monnalisa ed Elisabetta Franchi presentano le nuove collezioni

In occasione dei saldi invernali, una selezione dei migliori mega store della Capitale, dove è possibile non solo acquistare, ma anche rilassarsi e divertirsi all’insegna di una vera e propria shopping experience.

La Freccia Fashion fa parte degli Speciali di grande formato delle Edizioni La Freccia che, oltre allo storico mensile di bordo, annoverano La Freccia Gourmet, La Freccia Arte, La Freccia Collection, La Freccia Design, La Freccia Beauty, La Freccia Bio e La Freccia Wellness.