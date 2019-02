Trenitalia, a Napoli con Frecce e Regionali per Mostra Marc Chagall. E, perché no, anche a Pietrarsa

editato in: da

(Teleborsa) – “Chagall.Sogno d’amore” e un pensiero del Gruppo FS per gli “amanti della cultura” che desiderano raggiungere Napoli e la Basilica della Pietrasanta-Lapis Museum, sede appunto della Mostra dedicata al grande artista russo Marc Chagall. Mostra in programma nel capoluogo della Campania dal 15 febbraio al 30 giugno 2019. E come sempre, agevolazioni per le persone che viaggiano con Trenitalia su Frecce e con Treni del Trasporto Regionale

La rassegna “Chagall.Sogno d’amore” rappresenta una straordinaria opportunità per ammirare oltre 150 opere e ripercorrere la traiettoria artistica del pittore dal 1925 fino alla morte. La mostra si divide in cinque sezioni in cui sono riassunti i temi più cari all’artista: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità.

Con il sostegno all’esposizione partenopea, il Gruppo FS Italiane, con Trenitalia, conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura e dei principali eventi museali nelle più affascinanti città italiane. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, sociale, turistico ed economico del Paese.

I viaggiatori e soci CartaFRECCIA potranno accedere all’esposizione dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, in due al prezzo di uno presentando all’ingresso la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce utilizzato per raggiungere Napoli, con data di emissione precedente al massimo tre giorni rispetto a quella della visita. Agevolazioni che comprendono anche le persone che desiderano visitare la Mostra recandosi nella città con i convogli regionali, abbonati compresi.

Raggiungere Napoli e la Mostra di Marc Chagall è anche l’occasione di una visita a Portici del grande “Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa”, della Fondazione Ferrovie dello Stato. Per raggiungere Portici, alle porte della città, occorrono solo 15 minuti di treno dalla stazione di Napoli Centrale.