Trenitalia, a Lamezia Terme collegamenti ogni 30 minuti aeroporto-stazione

(Teleborsa) – Grazie a Lamezia Airlink e Tropea Line bus l’aeroporto di Lamezia Terme e la stazione Centrale sono collegate ogni 30 minuti. Sono infatti stati presentati i nuovi collegamenti ecologici e veloci su ferro e su gomma.

Il collegamento, nato nel 2016 dalla sinergia fra Trenitalia e Lamezia Multiservizi per valorizzare l’intermodalità ferro-gomma e incentivare l’uso del treno per raggiungere l’aeroporto, ha registrato negli ultimi due anni un incremento rispettivamente del 25% e del 45% dei viaggiatori.

“La Regione Calabria – ha sottolineato l’Assessore alle Infrastrutture Musmanno – continua a promuovere e a sostenere tutte le iniziative che rendono più comodo e vantaggioso l’uso dei mezzi pubblici, incentivando quindi con grande entusiasmo le politiche di integrazione modale sul territorio. Lamezia Airlink rappresenta un esempio riuscito di queste politiche, integrando i servizi su ferro con quelli su gomma e attuando un sistema di bigliettazione unico, semplice e vantaggioso per i cittadini. Esprimo inoltre grande soddisfazione per il continuo successo del “Tropea Line”, che rappresenta certamente uno degli strumenti per lo sviluppo e la promozione del turismo nel territorio Calabrese”.