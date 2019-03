Trenitalia, 10 anni di conciliazione paritetica

editato in: da

(Teleborsa) – La conciliazione paritetica di Trenitalia compie dieci anni. E nel 2018 crescono del 10%, rispetto al 2017, i clienti che ne fanno ricorso, con un incremento dell’87% rispetto al 2016 e una contemporanea diminuzione dei ricorsi ai giudici di pace. Se ne è discusso, oggi, mercoledì 27 marzo, in un forum organizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Consumers’ Forum presso il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa (NA).

COS’E’ LA CONCILIAZIONE PARITETICA – La conciliazione paritetica consente una risoluzione extragiudiziale delle controversie tra l’azienda e le persone che, viaggiando in treno, hanno incontrato problemi e disagi che non hanno trovato, dopo un reclamo, un ristoro da loro reputato adeguato.

La giornata è stata aperta da Sabrina De Filippis, responsabile della struttura Normativa, Conciliazioni e Contratto di Servizio Universale di Trenitalia, da Sergio Veroli, presidente di Consumers’ Forum, e dal dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico (Politiche e Normativa per i Consumatori) Vincenzo Maria Di Maro, sotto l’egida della struttura Rapporti con le Associazioni di FS Italiane. L’occasione ha fornito la possibilità di illustrare le azioni intraprese da una best practice riconosciuta come tale a livello europeo.

FS-ASSOCIAZIONI, DIALOGO CONTINUO – L’incontro ha fornito l’opportunità di consolidare la collaborazione e valorizzare il proficuo dialogo tra FS Italiane e le principali Associazioni dei consumatori, confermando l’impegno dell’intero Gruppo FS nel rispondere alle esigenze delle persone. Un impegno posto al centro delle strategie del nuovo corso impresso all’azienda e confermato nel piano industriale che sarà presentato nelle prossime settimane. Tra i vari obiettivi anche quello di garantire ai consumatori un trattamento equo, veloce ed economico nella risoluzione dei problemi, rafforzando la fiducia delle persone che scelgono Trenitalia per muoversi in modo sostenibile nel nostro Paese.