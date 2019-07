Treni, incendio doloso Firenze. FS: dalle 15.00 garantito 100% circolazione

editato in: da

(Teleborsa) – E’ garantito, dalle ore 15.00, il 100% della circolazione ferroviaria fra Roma e Firenze, linee Lenta e Direttissima.

Lo fa sapere FS Italiane aggiungendo che “oltre 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare i cavi bruciati, utilizzati per il trasferimento dati”.

L’infrastruttura ferroviaria, dalle 13.30 ha ripreso la piena funzionalità su entrambe le linee, dopo i danneggiamenti provocati nella prima mattina da un incendio a Rovezzano. Incendio che risulta essere doloso dai primi accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, che ha già avviato le indagini per individuare i responsabili dell’atto che questa mattina ha provocato gravi disagi ai viaggiatori.

I sistemi tecnologici di RFI hanno immediatamente bloccato i treni in viaggio sui tratti di linea interessati dal guasto determinato dall’incendio, garantendo la massima sicurezza per le persone a bordo dei treni, così come avviene per tutte le anormalità e i guasti ai sistemi di gestione e controllo del traffico ferroviario.

Attualmente i treni in viaggio registrano ritardi medi di 180 minuti. Nell’arco della giornata sono stati cancellati 42 treni alta velocità di entrambe le Imprese ferroviarie (Trenitalia e NTV-Italo). Anche il traffico regionale, in particolare in Toscana e nei principali nodi metropolitani, ha registrato ritardi e cancellazioni, 39 treni.

Trenitalia ha potenziato con oltre 350 addetti il servizio di assistenza alle persone, sia a bordo treno sia nelle stazioni, in particolare Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Brescia e Venezia Santa Lucia.

Circa 20mila viaggiatori di Frecce e InterCity sono stati assistiti con bevande e snack.

Per i passeggeri, dei treni AV e media-lunga percorrenza di Trenitalia, che hanno rinunciato al viaggio è previsto il rimborso integrale del biglietto. L’indennizzo al 100% è stato garantito, come attenzione commerciale, anche ai viaggiatori delle Frecce che hanno registrato ritardi pari o superiori a tre ore.

Inoltre, ai viaggiatori dei treni media-lunga percorrenza è stata offerta la possibilità di cambiare la data del viaggio gratuitamente, sia in biglietteria sia in stazione ai desk di assistenza clienti, a prescindere dalla tariffa pagata.

Per i treni regionali garantiti rimborsi e indennizzi, così come prevede il Regolamento europeo in materia.

Informazioni di dettaglio sulla circolazione ferroviaria sono state fornite costantemente attraverso i canali di comunicazione di Trenitalia: sito web trenitalia.com, numero verde gratuito 800 89 20 21, app Trenitalia, e-mail e sms – circa 25mila passeggeri delle Frecce raggiunti – self service e punti assistenza e informazioni ai passeggeri attivati da Trenitalia nelle principali stazioni.