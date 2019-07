Treni, incendio doloso alla cabina elettrica dell’alta velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Sarebbe di origine dolosa l’incendio alla cabina elettrica dell’Alta Velocità alla stazione di Rovezzano, periferia di Firenze, che dalle prime ore del mattino sta dividendo l’Italia in due, con pesanti ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria.

Lo rende noto RFI in una nota specificando che “il principio d’incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 180 minuti – prosegue la nota. È in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con limitazioni e cancellazioni. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura”

La circolazione è stata sospesa alle 5:10 del mattino dopo l’intervento dell’Autorità giudiziaria che sta indagando sull’accaduto. Sul posto stanno già lavorando le squadre della PolFer, la polizia ferroviaria, la Digos e la polizia scientifica.