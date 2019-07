Treni, incendio doloso alla cabina elettrica dell’alta velocità: cancellati 25 treni AV

editato in: da

(Teleborsa) – Ritardi medi di 180 minuti, 25 treni AV Trenitalia e Italo cancellati e disagi anche per il traffico ferroviario regionale per i danni provocati dall’incendio, doloso, della cabina elettrica dell’Alta Velocità nella stazione di Rovezzano, periferia di Firenze, che dalle prime ore del mattino sta dividendo l’Italia in due.

Lo rende noto RFI che ricorda la sospensione completa della circolazione dalle 5 alle 8 della mattina di lunedì 22 luglio per i dovuti accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria. “Concluse le prime indagini ispettive, il traffico – prosegue la nota – è ripreso con forti rallentamenti” dovuti alla “forte riduzione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria“.

“Per questo motivo, al momento sono stati cancellati 25 treni AV, sia di Trenitalia sia di Italo, e i ritardi si sono estesi a tutto il sistema alta velocità, con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio“, conclude la nota di Rete Ferroviaria Italiana che conferma la presenza di squadre tecniche in loco “per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalità dell’infrastruttura”.

La circolazione è stata sospesa alle 5:10 del mattino dopo l’intervento dell’Autorità giudiziaria che sta indagando sull’accaduto: sul posto le squadre della PolFer, la polizia ferroviaria, la Digos e la polizia scientifica.

Al momento non si hanno altri dettagli sull’incendio che, dai primi accertamenti, risulta essere doloso: RFI ha annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti.