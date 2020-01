Tregua in Libia: al-Sarraj ha firmato accordo, Haftar temporeggia

editato in: da

(Teleborsa) – “Sarraj ha firmato l’accordo” sulla tregua in Libia, “mentre Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina”. Ad annunciarlo il Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.



Intanto, questa mattina, il vertice ad Ankara, fra il Premier italiano Giuseppe Conte ed il Presidente turco Reciyp Erdogan ha registrato importanti passi avanti. “Abbiamo condiviso con Erdogan l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno libico per garantire un cessate il fuoco duraturo”, ha affermato Conte che ha voluto sottolineare il ruolo chiave dell’Italia, aggiungendo che “il percorso deve essere condotto sotto l’egida ONU” e che queste cose saranno discusse a Berlino, nel corso del vertice in programma il prossimo weekend.

“Rivolgo un appello a tutti i libici – ha concluso il Presidente del Consiglio italiano – ogni giorno con ogni comportamento che assumono decidono del loro futuro, se ne vogliono uno di prosperità e benessere e vogliono aprirsi alla piena vita democratica troveranno sempre nell’Italia un alleato, perché non mira a interferenze che possano condizionare uno scenario futuro di piena autonomia e stabilità”.