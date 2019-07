TraWell, Wrapping Service LLC rinnova il contratto per l’aeroporto di Kazan

editato in: da

(Teleborsa) – TraWell Co. S.p.A., società leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, si è aggiudicata attraverso la sua controllata Wrapping Service LLC, la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto di Kazan, nella Russia Europea.

“Il rinnovo dell’aeroporto di Kazan conferma il posizionamento di leadership assoluta in Russia della controllata Wrapping Service LLC” ha dichiarato Rudolph Gentile, Presidente di TraWell.

L’aeroporto di Kazan, uno dei principali della Russia Europea, ha registrato circa 2,5 milioni di passeggeri nel 2018, stabili nei primi 6 mesi del 2019.