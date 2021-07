TraWell sigla contratto per stagione estiva 2021 con Aeroporto di Olbia Costa Smeralda

editato in: da

(Teleborsa) – TraWell Co, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, ha siglato in data 1° luglio un contratto con GEASAR società di gestione dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda per la gestione del servizio per la stagione estiva 2021 (luglio-settembre).

“L’aeroporto di Olbia è da sempre una meta di riferimento per il turismo italiano e crediamo che in questa estate di ripresa del traffico porterà contributi positivi, così come già avvenuto anche nel 2020″, dichiara Rudolph Gentile Presidente e Amministratore Delegato di Trawell Co.