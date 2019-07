TraWell, rinnovata concessione per aeroporto Zurigo

editato in: da

(Teleborsa) – Buone notizie per TraWell Co. S.p.A., precedentemente Safe Bag S.p.A.. La società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che la propria controllata svizzera Safe Bag GmbH ha ottenuto ieri (9 luglio 2019) la proroga della fornitura, per ulteriori 3 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori, presso l’aeroporto di Zurigo.

L’aeroporto di Zurigo è lo scalo più importante della Svizzera, con circa 31 milioni di passeggeri nel 2018 in crescita del 2,7% nei primi 4 mesi del 2019.

“Il rinnovo per ulteriori 3 anni della concessione di Zurigo conferma il potenziale del nostro gruppo nelle partnership di lungo termine con gli aeroporti di grandi dimensioni”, ha dichiarato Rudolph Gentile, Presidente di TraWell.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,72%.