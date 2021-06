TraWell, partnership con gli americani di Secure Wrap per rinnovo accordo concessione a Miami

editato in: da

(Teleborsa) – TraWell. a rettifica di quanto reso noto al mercato nella giornata di ieri, precisa che l’accordo raggiunto nella giornata in data 7 giugno 2021 con Secure Wrap Group ha avuto ad oggetto il trasferimento di una partecipazione di minoranza nella joint venture americana Safe Wrap Of Florida JV, LLC (e non della controllata diretta Safe Bag USA LLC).

All’esito del suddetto accordo, Safe Wrap Of Florida JV, LLC risulta dunque partecipata da: Safe Bag USA, LLC, per il 51%; Secure Wrap, per il restante 49%.

Safe Bag USA LLC resta partecipata, invece, al 100% da TraWell Co.

Tanto premesso, la società precisa altresì che il trasferimento della predetta partecipazione di minoranza (pari al 23,5% di Safe Wrap Of Florida JV, LLC), non prevede il pagamento, da parte dell’acquirente Secure Wrap, di una contropartita economica finanziaria diretta, né in favore di Safe Bag USA LLC, né in favore della sua controllante TraWell Co.

Il corrispettivo dell’operazione è rappresentato, infatti, dagli impegni assunti dall’acquirente Secure Wrap nei confronti del Gruppo TraWell, aventi ad oggetto: il compimento di ogni attività utile e/o opportuna ai fini dell’ottenimento del rinnovo della concessione, scaduta lo scorso 30 aprile 2021, per l’esercizio, da parte di Safe Wrap Of Florida JV, LLC e in regime di esclusiva, delle attività di avvolgimento bagagli presso l’Aeroporto di Miami (Florida) fino al Marzo 2027, salve ulteriori successive proroghe; l’implementazione, quale distributore di TraWell Co e in esecuzione dell’Accordo di Partnership concluso il 4 marzo 2020 (già comunicato in pari data al mercato), delle attività di commercializzazione del servizio Lost Luggage Concierge sull’intera rete del Gruppo Secure Wrap (attivo il 17 Paesi del Nord e Sud America, con oltre 50 punti vendita) entro il prossimo 31 dicembre 2021.

L’accordo prevede, inoltre, la conferma delle precedenti intese relative alla gestione della joint venture Safe Wrap Of Florida JV, LLC. e il reciproco impegno delle parti a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività che possano compromettere o pregiudicare l’auspicato rinnovo del rapporto di concessione tra l’aeroporto di Miami e la Safe Wrap Of Florida JV, LLC., o che abbiano comunque ad oggetto la partecipazione autonoma delle parti medesime a qualsiasi gara avente ad oggetto l’assegnazione di spazi commerciali o licenze di svolgere attività all’interno dello stesso aeroporto di Miami.

TraWell Co precisa, infine, che Safe Wrap Of Florida JV, LLC, nell’esercizio 2020 ha realizzato ricavi per complessivi Euro 3.378.000,00 e un risultato netto positivo di Euro 370.000,00. Al 31 dicembre 2020 la stessa Safe Wrap Of Florida JV, LLC registra una PFN positiva di Euro 970.000,00.