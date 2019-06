TraWell ottiene da SEC via libera per emissione ADR su mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – TraWell CO, società un tempo conosciuta con il nome di Safe Bag ed attiva nel settore della gestione dei bagagli nel trasporto aereo, ha annunciato che l’autorità di vigilanza finanziaria americana (SEC) ha positivamente concluso le verifiche sul documento di registrazione delle azioni della società rappresentate da ADRs.

Pertanto, ora possono essere legittimamente emessi e negoziati sul mercato statunitense, per il tramite della banca depositaria J.P. Morgan Chase, i certificati rappresentativi delle azioni TraWell CO.

Nei prossimi giorni la società procederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare in relazione al raggruppamento delle azioni così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio scorso, che si concluderà entro la metà di lugli.

“L’autorizzazione della SEC rappresenta un ulteriore passo verso una completa internazionalizzazione del nostro Gruppo”,dichiara Rudolph Gentile, Presidente di TraWell.